Africo arrivano nuovi finanziamenti per l' edilizia scolastica

30 nov 2025

L'edilizia scolastica del Comune di Africo beneficerà di un nuovo finanziamento di 1.410.000 euro. In base alle ultime risorse assegnate, tra gli interventi verrà ristrutturata e resa a norma la scuola media di via Provinciale, grazie all’ennesimo stanziamento economico ottenuto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

