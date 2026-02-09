Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ribadisce il suo supporto all’uso dei metal detector nelle scuole, respingendo le accuse di Landini che parlava di polizia. Valditara afferma che criticare questa misura significa non capire cosa succede nelle scuole italiane e che la sicurezza degli studenti viene prima di tutto. La polemica tra i due si fa sempre più accesa, mentre le istituzioni cercano di mettere ordine tra i timori e le esigenze di sicurezza.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto alle critiche del segretario della Cgil Maurizio Landini sull'introduzione dei metal detector nelle scuole italiane. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che permette alle scuole di usare metal detector per controllare gli studenti.

Il ministro Valditara ha annunciato l'intenzione di installare metal detector nelle scuole considerate a maggior rischio, coinvolgendo presidi e prefetti.

Argomenti discussi: Valditara difende i metal detector nelle scuole e risponde a Landini: Accusare lo Stato di polizia significa essere lontani dalla realtà.; La nuova polemica per la carta del docente.

