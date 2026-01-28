Metal detector nelle scuole al via alla circolare di Valditara e Piantedosi Lo strumento può esser richiesto dei dirigenti scolastici | ecco come
I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che permette alle scuole di usare metal detector per controllare gli studenti. La decisione arriva dopo i casi di coltelli trovati tra i giovani. Ora i dirigenti scolastici possono richiedere l’uso degli strumenti di sicurezza per prevenire incidenti e garantire un ambiente più sicuro. La misura mira a ridurre i rischi e a tenere sotto controllo situazioni di pericolo nelle scuole italiane.
I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi oggi hanno sottoscritto una circolare, rivolta in particolare alle articolazioni territoriali dei due ministeri, che è finalizzata al contrasto dell’utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di metal detector nelle scuole. «La misura – informa una nota congiunta – potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell’ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche». Come funziona la circolare sull’uso dei metal detector nelle scuole. Nella circolare si sottolinea che «il ruolo dei prefetti e quello dei dirigenti scolastici assume una centralità decisiva.🔗 Leggi su Open.online
Metal detector nelle scuole, Valditara annuncia circolare con Piantedosi: "Non è repressione ma sicurezza per studenti e personale"
Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'adozione di una circolare che prevede l'uso di metal detector mobili nelle scuole.
Metal detector a scuola? Solo nelle situazioni più gravi. Ecco la circolare di Valditara e Piantedosi
Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha diffuso una circolare che chiarisce quando e come usare i metal detector nelle scuole.
