Metal detector nelle scuole al via alla circolare di Valditara e Piantedosi Lo strumento può esser richiesto dei dirigenti scolastici | ecco come

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi oggi hanno sottoscritto una circolare, rivolta in particolare alle articolazioni territoriali dei due ministeri, che è finalizzata al contrasto dell’utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di metal detector nelle scuole. «La misura – informa una nota congiunta – potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell’ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche». Come funziona la circolare sull’uso dei metal detector nelle scuole. Nella circolare si sottolinea che «il ruolo dei prefetti e quello dei dirigenti scolastici assume una centralità decisiva.🔗 Leggi su Open.online

L’istallazione dei metal detector nelle scuole italiane considerate a “maggior rischio” rappresenta una delle misure di intervento pensate per scoraggiare l’uso di armi e coltelli negli istituti scolastici italiani. L’evoluzione sociale a cui abbiamo ass… x.com