Sondrio, 9 febbraio 2026 – Due uomini sono morti ieri sulle montagne del Pizzo Meriggio, vittime di due valanghe consecutive. Sebastiano Erba si è lanciato per aiutare Alfio Muscetti, rimasto bloccato dalla neve, e ha perso la vita anche lui quando una seconda slavina ha travolto la parete. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando dietro di sé dolore e silenzio tra gli amici e i famigliari.

Sondrio, 9 febbraio 2026 – Da quanto emerso sulla dinamica, sabato sulla parete nord del Pizzo Meriggio Sebastiano avrebbe p erso la vita nel tentativo di portare aiuto ai due fratelli Muscetti, in difficoltà perché t ravolti da una valanga, e a sua volta h a perso la vita a causa di un’altra massa nevosa staccatasi nel frattempo. Il saluto commosso del mondo della montagna. Purtroppo per Alfio Muscetti, 46 anni, non c’è stato nulla da fare, è stato estratto senza vita dalla pesante coltre di neve. Stessa sorte per Sebastiano Erba, che di anni ne aveva soltanto 35 e il cui gesto «ha colpito e commosso l’intero mondo della montagna », come hanno sottolineato la Sezione Valtellinese di Sondrio del Club alpino italiano e della Scuola di alpinismo e sci alpinismo “Luigi Bombardieri“, che hanno voluto manifestare pubblicamente il proprio dolore per la perdita dei due sciaalpinisti e stringersi alle famiglie colpite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Valanghe al Pizzo Meriggio, il coraggio di Sebastiano Erba per salvare Alfio Muscetti. L'addio alle due vittime della slavina

