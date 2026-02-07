Le ultime ore portano un bilancio pesante sulle Alpi. Quattro persone hanno perso la vita, tra cui Sebastiano Erba e Alfio Muscetti, rimasti vittime di valanghe in Valtellina. La neve, resa instabile dalle recenti nevicate e dal rialzo delle temperature, continua a provocare slavine che mettono in allarme le zone alpine. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente la zona.

È drammatico il bilancio delle valanghe che si sono staccate nelle ultime ore lungo l’arco alpino, a causa di un manto nevoso instabile dopo le recenti nevicate e il successivo rialzo delle temperature. Il numero delle vittime sale a quattro scialpinisti morti, con un quinto escursionista in gravi condizioni, mentre sono 14 in totale le persone coinvolte negli episodi registrati tra Trentino, Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. La giornata è stata segnata da una sequenza di interventi dei soccorsi in diverse regioni, con scenari differenti ma un denominatore comune: le condizioni critiche della neve in quota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Valanghe sulle Alpi, bilancio pesantissimo sale a 4 vittime: Sebastiano Erba e Alfio Muscetti morti in Valtellina

Approfondimenti su Valanghe Alpi

Due uomini sono morti in una valanga in Valtellina.

Una valanga ha sepolto due scialpinisti sul Monte Meriggio, sopra Albosaggia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Valanghe Alpi

Argomenti discussi: Come le valanghe nutrono i ghiacciai nell'era del riscaldamento globale; Tragica valanga, due morti e un ferito. Soccorsi in quota: si teme il coinvolgimento di altre persone; Valanghe, l'allarme si alza al grado 4: il bollettino della Protezione civile del Fvg parla di rischio forte; Tragedia in montagna, valanga travolge un gruppo di sciatori: due morti, un disperso.

Valanghe sulle Alpi: Tragedie e Salvataggi in Corso - Ultime Notizie e AggiornamentiLe valanghe sulle Alpi hanno provocato un bilancio tragico, richiedendo numerosi interventi di salvataggio da parte delle squadre di emergenza. notizie.it

Strage di sciatori ed escursionisti sulle Alpi, 5 i morti tra valanghe e indicentiQuattro le vittime accertate al momento: due in Trentino ed altrettante in Lombardia, dove un quinto escursionista è in gravi condizioni. ansa.it

Si chiamavano Sebastiano Erba e Alfio Muscetti i due scialpinisti morti sotto alla valanga facebook