Valanghe sulle Alpi bilancio pesantissimo sale a 4 vittime | Sebastiano Erba e Alfio Muscetti morti in Valtellina
Le ultime ore portano un bilancio pesante sulle Alpi. Quattro persone hanno perso la vita, tra cui Sebastiano Erba e Alfio Muscetti, rimasti vittime di valanghe in Valtellina. La neve, resa instabile dalle recenti nevicate e dal rialzo delle temperature, continua a provocare slavine che mettono in allarme le zone alpine. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente la zona.
È drammatico il bilancio delle valanghe che si sono staccate nelle ultime ore lungo l’arco alpino, a causa di un manto nevoso instabile dopo le recenti nevicate e il successivo rialzo delle temperature. Il numero delle vittime sale a quattro scialpinisti morti, con un quinto escursionista in gravi condizioni, mentre sono 14 in totale le persone coinvolte negli episodi registrati tra Trentino, Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. La giornata è stata segnata da una sequenza di interventi dei soccorsi in diverse regioni, con scenari differenti ma un denominatore comune: le condizioni critiche della neve in quota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
