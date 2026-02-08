Morti sotto una valanga sul Meriggio il cordoglio del CAI per Sebastiano Erba e Alfio Muscetti

Una valanga ha sepolto due escursionisti sul Pizzo Meriggio, causando la morte di Sebastiano Erba e Alfio Muscetti. La notizia ha fatto subito il giro della provincia di Sondrio, lasciando nello sconforto amici e famigliari. Il CAI ha espresso il suo dolore, mentre i soccorritori ancora cercano di capire cosa sia successo.

La tragedia che sabato 7 febbraio ha colpito il Pizzo Meriggio continua a scuotere la provincia di Sondrio. La valanga staccatasi sulla parete nord della montagna, nel territorio comunale di Albosaggia, è costata la vita a Sebastiano Erba, 35 anni, e ad Alfio Muscetti, 46 anni, travolti durante.

