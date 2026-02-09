Valanga sul Meriggio oggi i funerali di Sebastiano Erba e Alfio Muscetti

Oggi ad Albosaggia si svolgono i funerali di Sebastiano Erba e Alfio Muscetti, le due vittime della valanga sul Pizzo Meriggio. I funerali si tengono nello stesso pomeriggio, tre giorni dopo l’incidente che ha colpito la montagna sabato scorso. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto ai due uomini, entrambi morti mentre si trovavano in montagna.

Si terranno oggi, martedì 10 febbraio, nello stesso pomeriggio, i funerali di Sebastiano Erba, 35 anni, e di Alfio Muscetti, classe 1979, morti nella valanga di sabato 7 febbraio sul Pizzo Meriggio, sopra Albosaggia. Le cerimonie sono in programma alle 14.30 a Tirano e alle 16.00 a Sondrio. Due.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Una valanga ha sepolto due escursionisti sul Pizzo Meriggio, causando la morte di Sebastiano Erba e Alfio Muscetti.

Una valanga ha sepolto due scialpinisti sul Monte Meriggio, sopra Albosaggia.

