Va in pronto soccorso con un taglierino dalla lama di 10 centimetri

Questa mattina a Bressanone, un uomo ha fatto irruzione in pronto soccorso con un taglierino di 10 centimetri. Il personale ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute per mettere in sicurezza la situazione. Sono stati momenti di tensione, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La scena si è svolta in pochi minuti, mentre i soccorritori cercavano di calmare l’uomo e di evitare che la lama finisse in mani sbagliate.

Momenti di apprensione qualche giorno fa all'ospedale di Bressanone, dove il personale sanitario ha allertato le forze dell'ordine per sventare una possibile situazione pericolosa all'interno della struttura.La vicenda ha visto coinvolto un cittadino di trentatré anni che, stando a quanto.

