Salvini | Chi entra in classe con una lama di 20 centimetri non è il benvenuto

Matteo Salvini ha commentato le recenti tensioni nelle scuole, sottolineando che comportamenti violenti, come l’ingresso con armi bianche, non sono accettabili. Dopo la manifestazione degli studenti davanti all’Istituto Chiodo della Spezia, il leader della Lega ha ribadito l’importanza di garantire sicurezza e rispetto nelle istituzioni scolastiche, invitando a un confronto responsabile e senza tolleranza per comportamenti pericolosi.

Il giorno dopo la manifestazione degli studenti davanti all’Istituto Chiodo della Spezia, Matteo Salvini interviene da Lecco con parole nette. Durante l’inaugurazione del potenziamento del ponte Manzoni, il vicepremier ha commentato l’episodio dell’accoltellamento avvenuto a scuola: “Se uno esce da casa con una lama di 20 cm in tasca da portare in classe vuol dire che non è il benvenuto in questo Paese”. “L’Italia ha le porte spalancate per chiunque scappa dalla guerra e porta in Italia voglia di integrarsi e per avere un futuro” – ha detto Salvini – “ma se uno porta coltelli di 20 cm con cui ammazza un suo compagno di classe non è il benvenuto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Accoltella al collo il compagno con una lama di 20 centimetri, arrestata una donna La lama di venti centimetri portata in classe. Lo scatto prima dell’omicidio che circola su Whatsapp – La fotoUn’immagine circolata su WhatsApp mostra la lama di 20 centimetri usata nell’omicidio di Abanoub Youssef, l’adolescente di 18 anni ucciso in classe all’istituto “Domenico Chiodo” di La Spezia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Sicurezza, minori stranieri non accompagnati: rimpatri se commettono reati. «Questo entra e questo resta fuori», Salvini vuole un superdecreto - Compresa quella sui rimpatri più efficaci per i minori stranieri che commettono reati arrivati in Italia senza parenti. msn.com

