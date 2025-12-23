Va a firmare dai carabinieri con una pistola in tasca | arrestato a Casoria

Un giovane di 24 anni di Casoria è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi presentato presso la stazione per firmare. Durante il controllo, è stato rinvenuto e sequestrato un'arma da fuoco che l'uomo aveva in tasca. L’arresto è avvenuto nella giornata di oggi; il soggetto si trova ora in carcere in attesa di giudizio.

Lo trovano al bar con un caricatore di pistola in tasca, nel garage ha un arsenale: arrestato 18enne incensurato - Il 18enne è stato sorpreso in un bar con un caricatore di pistola in tasca: nel suo box auto, i militari hanno scoperto fucili e ... fanpage.it

Carbonia, i carabinieri lo fanno attraversare e gli cade una pistola dalla tasca: fermato - Mentre camminava però gli è caduto qualcosa dalla tasca: era un pistola. unionesarda.it

Costringeva gli operai a firmare documenti e li faceva lavorare 12 ore al giorno: condannato 57enne --> https://www.nordest24.it/fontanafredda-arresto-estorsione-lavoratori-pakistani-carabinieri - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.