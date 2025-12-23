Va a firmare dai carabinieri con una pistola in tasca | arrestato a Casoria

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 24 anni di Casoria è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi presentato presso la stazione per firmare. Durante il controllo, è stato rinvenuto e sequestrato un'arma da fuoco che l'uomo aveva in tasca. L’arresto è avvenuto nella giornata di oggi; il soggetto si trova ora in carcere in attesa di giudizio.

Un 24enne di Casoria era andato a firmare dai carabinieri, ma in tasca aveva una pistola: arrestato, ora è in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Porto Mantovano, va al parco con una pistola (giocattolo): 19enne denunciato dai carabinieri

Leggi anche: A 15 anni al parco con una pistola (finta): arrestato dai carabinieri per rapina aggravata

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

firmare carabinieri pistola tascaVa a firmare dai carabinieri con una pistola in tasca: arrestato a Casoria - Un 24enne di Casoria era andato a firmare dai carabinieri, ma in tasca aveva una pistola: arrestato, ora è in carcere ... fanpage.it

Lo trovano al bar con un caricatore di pistola in tasca, nel garage ha un arsenale: arrestato 18enne incensurato - Il 18enne è stato sorpreso in un bar con un caricatore di pistola in tasca: nel suo box auto, i militari hanno scoperto fucili e ... fanpage.it

Carbonia, i carabinieri lo fanno attraversare e gli cade una pistola dalla tasca: fermato - Mentre camminava però gli è caduto qualcosa dalla tasca: era un pistola. unionesarda.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.