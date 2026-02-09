Usa veterano della Marina festeggia il suo 100° compleanno a bordo della corazzata New Jersey

John “Johnny Q” Quinesso Sr. ha spento 100 candeline a bordo della corazzata New Jersey. Circondato da amici e familiari, il veterano della Marina ha festeggiato il grande giorno in modo semplice ma emozionante. La sua famiglia ha raccontato che Johnny Q è ancora lucido e felice di condividere questa giornata speciale con chi gli vuole bene.

A bordo della corazzata New Jersey, circondato da amici e familiari, John “Johnny Q” Quinesso Sr. ha raggiunto un traguardo importante: il suo centesimo compleanno. Il veterano della Marina della Seconda Guerra Mondiale e volontario di lunga data è stato onorato con un pranzo speciale e una cerimonia di riconoscimento sulla corazzata più decorata della Nazione. Oltre ad aver prestato servizio per tre anni nel Pacifico meridionale come radiotelegrafista di seconda classe, Quinesso ha trascorso più di due decenni come volontario al Battleship New Jersey Museum, condividendo le sue esperienze e istruendo studenti e visitatori provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, veterano della Marina festeggia il suo 100° compleanno a bordo della corazzata New Jersey Approfondimenti su New Jersey Kate Middleton festeggia il suo 44esimo compleanno con un video molto personale in cui parla del potere di guarigione della Natura e si dice «profondamente grata di essere viva» Kate Middleton, in occasione del suo 44° compleanno, ha condiviso un video in cui riflette sull’importanza della Natura e del suo ruolo nel benessere. La biblioteca festeggia il suo primo compleanno: chiusure straordinarie per le festività La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su New Jersey Argomenti discussi: Cinque anni di carcere in Russia per un velista statunitense: il caso Zimmerman; Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti; Il Pentagono esplora le truppe: caccia via le ragazze e vai con Dio. Usa, veterano della Marina festeggia il suo 100° compleanno a bordo della corazzata New Jersey(LaPresse) A bordo della corazzata New Jersey, circondato da amici e familiari, John Johnny Q Quinesso Sr. ha raggiunto un traguardo importante: ... stream24.ilsole24ore.com Chi era il pilota morto nell’elicottero caduto nel fiume a New York: 36enne veterano della marina UsaIl 36enne pilota, originario della zona di Chicago, era un veterano della Marina degli Stati Uniti. Seankese Johnson aveva iniziato a volare in elicottero nel 2023 con esperienza su velivoli più ... fanpage.it Auguri a JOE PESCI che oggi compie 83 anni (Newark, New Jersey, USA, 9 febbraio 1943). Joe Pesci è un attore e musicista statunitense, vincitore del premio Oscar nella categoria Miglior Attore non Protagonista nel 1991 per l'interpretazione del mafioso ital facebook Il funerale di Commisso mercoledì a New York, poi la sepoltura in New Jersey. A Firenze una messa in Duomo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.