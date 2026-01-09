Kate Middleton festeggia il suo 44esimo compleanno con un video molto personale in cui parla del potere di guarigione della Natura e si dice profondamente grata di essere viva

Kate Middleton, in occasione del suo 44° compleanno, ha condiviso un video in cui riflette sull’importanza della Natura e del suo ruolo nel benessere. Nel testo, la principessa del Galles esprime gratitudine per la vita e sottolinea come la natura possa essere una fonte di guarigione e insegnamento. Un messaggio semplice e sincero che invita alla riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente.

La principessa del Galles celebra il suo 44esimo compleanno con un video molto personale sulla Natura: « C'è così tanto che possiamo imparare da Madre Natura, mentre cerchiamo di costruire un mondo più felice e più sano».

