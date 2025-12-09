La biblioteca festeggia il suo primo compleanno | chiusure straordinarie per le festività
FASANO - La Biblioteca di Comunità "I Portici - Ignazio Ciaia" di Fasano celebra il suo primo anno di vita con una giornata ricca di eventi, prima di osservare le consuete pause natalizie. L'appuntamento per i festeggiamenti è fissato per domenica 14 dicembre, con un programma che si estenderà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
