Savannah Guthrie torna a chiedere aiuto per trovare sua madre Nancy Guthrie. La conduttrice ha lanciato un nuovo appello, parlando di un momento di disperazione e di bisogno urgente. La donna, 84 anni, è sparita e la famiglia è in allarme.

“Siamo in un momento di disperazione e abbiamo bisogno del vostro aiuto”. E’ il messaggio lanciato da Savannah Guthrie, la conduttrice del programma ‘Today’, nel nuovo video nel quale ha rinnovato l’appello per il ritorno della madre, la 84enne Nancy Guthrie. Nel filmato, pubblicato su Instagram, Savannah Guthrie ha ringraziato il pubblico per le preghiere e l’affetto dimostrati nei confronti di sua madre. “Crediamo che in qualche modo, in qualche modo, lei stia percependo queste preghiere e che Dio la stia sostenendo, anche in questo momento, in questo momento così difficile”. Mentre nei video precedenti Guthrie si era rivolta direttamente alla madre e ai suoi possibili rapitori, in quest’ultimo video si è rivolta direttamente al pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, nuovo appello di Savannah Guthrie per la madre: “Siamo in un momento di disperazione”

Approfondimenti su Savannah Guthrie Today

Savannah Guthrie lancia un nuovo appello ai rapitori di sua madre Nancy.

Savannah Guthrie ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo ai rapitori di sua madre di farsi avanti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Savannah Guthrie Today

Argomenti discussi: Usa, nuovo appello di Savannah Guthrie ai rapitori della madre: Disposti a pagare; Antitrust USA, nuovo appello sull’intesa Apple-Google; I vescovi Usa a Trump: estendere la protezione degli haitiani negli Stati Uniti; Migranti, corte d’Appello USA sostiene la politica di Trump sulle detenzioni di massa.

Savannah Guthrie, nuovo appello ai rapitori della madre: Disposti a pagareNuovo appello di Savannah Guthrie ai rapitori della madre, Nancy. La conduttrice Nbc ha ... msn.com

Scade il Nuovo Start, appello dell’Onu a Usa e Russia per un nuovo accordoIl segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, vverte che il rischio di uso di armi nucleari è il più alto degli ultimi decenni ... msn.com

#AnnieGuthrie and her husband #Tommaso Cioni under radar, #zackpeter speculate that the elder sister might be jealous of #SavannahGuthrie and her posh lifestyle. #nancyguthrie facebook

Giornalista NBC Savannah Guthrie: pronti a pagare il riscatto per mia madre. Ad oggi ci sono stati almeno due messaggi dei presunti rapitori. Storia comunque particolare. x.com