Usa | Ghislaine Maxwell sarà interrogata oggi sul caso Epstein

Ghislaine Maxwell sarà interrogata oggi dal Congresso degli Stati Uniti. L'audizione si terrà a porte chiuse, senza la presenza del pubblico. Si tratta di un'ulteriore mossa nelle indagini su Jeffrey Epstein, con Maxwell che risponderà alle domande dei parlamentari. La donna, già coinvolta in vari procedimenti giudiziari, si prepara a chiarire il suo ruolo nei fatti che le vengono contestati.

Washington, 9 feb. (AdnkronosAfp) - Ghislaine Maxwell sarà interrogata a porte chiuse dal Congresso degli Stati Uniti. Si prevede che la complice di Jeffrey Epstein si appellerà al diritto a non rispondere alle domande, in base al Quinto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La donna, che sta scontando una pena di 20 anni per traffico di ragazze con il finanziere pedofilo morto suicida mentre era detenuto, sarà interrogata dal carcere tramite collegamento video, durante una deposizione del Comitato di vigilanza della Camera dei rappresentanti, guidata dai repubblicani, che sta indagando sui legami di Epstein con personaggi potenti e sul modo in cui sono state gestite le informazioni sui suoi crimini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ghislaine Maxwell, ex socialite britannica condannata negli Stati Uniti per traffico sessuale di minorenni, torna alla ribalta dopo aver presentato una nuova istanza legale.

Ghislaine Maxwell sarà ascoltata al dipartimento di Giustizia americano. L'avvocato Dershowitz: «Lei sa chi è stato sull'isola e a casa di Epstein: è la stele di Rosetta ...Ghislaine Maxwell, partner e complice del miliardario Jeffrey Epstein, in carcere dal 2022, sarà ascoltata a giorni presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Lo afferma il vice ministro ... corriere.it

Per Ghislaine Maxwell immunità limitata nelle conversazioni con il Dipartimento di GiustiziaL'ex socia di Epstein è stata interrogata per 9 ore e secondo il legale ha indicato i nomi di cento persone legate al finanziere. Il Daily Mail, Maxwell sa che Epstein fu ospite di Trump con una ... rainews.it

Le foto e le mail che collegano la First Lady e il regista del suo documentario alla rete di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell facebook

Ghislaine Maxwell — dal lusso agli angoli più bui di una cella: il DOJ rilascia 10 ore di video della complice di Epstein nel carcere di Brooklyn. Tra milioni di file degli #EpsteinFiles, nuove ombre sul sistema e su chi davvero sapeva. #Maxwell x.com