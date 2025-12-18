Caso Epstein | chi è Ghislaine Maxwell l' ex socialite che chiede di annullare la condanna
Ghislaine Maxwell, ex socialite britannica condannata negli Stati Uniti per traffico sessuale di minorenni, torna alla ribalta dopo aver presentato una nuova istanza legale. La sua richiesta di revisione o annullamento della condanna solleva nuovamente interrogativi e curiosità sulla vicenda, alimentando un acceso dibattito pubblico e mediatico.
Ghislaine Maxwell, l’ex socialite britannica condannata negli Stati Uniti per traffico sessuale di minorenni, è tornata al centro dell’attenzione dopo aver presentato una nuova istanza legale con cui chiede la revisione o l’ annullamento della sua condanna. La richiesta è stata depositata presso un tribunale federale di New York e si fonda, secondo quanto dichiarato dalla stessa Maxwell, sull’emergere di presunte irregolarità processuali e di elementi che avrebbero compromesso il suo diritto a un processo equo. L’iniziativa arriva in una fase delicata, a ridosso della prevista pubblicazione di ulteriori documenti giudiziari e investigativi legati al caso Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019 mentre era in attesa di giudizio per reati sessuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
