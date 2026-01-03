Il 2026 si preannuncia come un anno decisivo per la Cina di Xi Jinping, caratterizzato da una crescente presenza internazionale e da sfide interne ancora da affrontare. Dopo un 2025 di successi e difficoltà, il Paese si troverà a dover bilanciare le sue ambizioni di potenza globale con le fragilità economiche e sociali che rimangono irrisolte, segnando un passaggio chiave nel suo percorso di sviluppo.

Potenza globale e fragilità interne. Il 2025 è stato per la Cina un anno di contrasti profondi. Risultati rilevanti sul fronte internazionale, in particolare nella resistenza alla guerra commerciale lanciata da Donald Trump, ma anche problemi irrisolti all’interno dei suoi confini. Nel 2026 si entra in una fase potenzialmente decisiva, con il lancio del nuovo Piano Quinquennale chiamato a dare nuovo impulso alla crescita e alla tenuta sociale. E con il XXI Congresso del Partito comunista, fissato nel 2027, che inizia a stagliarsi all’orizzonte. Xi vuole consolidare un’economia di qualità. Nell’anno che sta per concludersi, l’economia ha mostrato una resilienza selettiva: alcuni settori – in particolare quelli legati alle nuove tecnologie, al green, ai semiconduttori e alla produzione avanzata – hanno continuato a espandersi grazie a investimenti statali massicci. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché il 2026 sarà un anno cruciale per la Cina di Xi Jinping

Leggi anche: Usa-Cina, Trump vede Xi Jinping: "Il nostro è un incontro di grande successo"

Leggi anche: Quarto Plenum. Così Xi Jinping prepara la Cina per i prossimi cinque anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Branko oroscopo 2026 | l’anno delle svolte Perché per alcuni segni sarà decisivo; Perché il 2026 sarà il vero banco di prova per Giorgia Meloni.

2026, UE AL CAPOLINEA? La Voce degli Astri

Ecco dove, quando e perché partire in questo anno nuovo - facebook.com facebook