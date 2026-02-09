US to turn over 2 NATO command posts to Europeans military source says

La Nato ha deciso di cedere il comando di due delle sue principali basi: quella di Napoli e quella di Norfolk, in Virginia. Gli Stati Uniti trasferiranno la responsabilità a ufficiali europei, segnando un passo importante verso una maggiore autonomia delle forze europee in ambito militare. La decisione, annunciata da fonti militari, si inserisce nelle strategie di rafforzamento e ristrutturazione dei comandi Nato.

BRUSSELS, Feb 9 (Reuters) - The United States will turn over two of NATO's major command posts - in Naples, Italy and Norfolk, Virginia - to European officers, a military source told Reuters on Monday. The move is in keeping with U.S. President Donald Trump's demands that European nations take more responsibility for their own security. His administration has called for the military alliance, long dominated by the United States, to become a "European-led NATO". La mossa è in linea con le richieste del presidente americano Donald Trump che chiede alle nazioni europee di assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza.

