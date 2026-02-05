US Russia to reestablish high level military-to-military dialogue US military says

Questa mattina, il Pentagono ha annunciato che Stati Uniti e Russia riprenderanno i contatti militari a livello alto. Dopo mesi di silenzio, le due potenze hanno deciso di riavviare i colloqui, iniziati durante incontri a Abu Dhabi. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, che cercano di trovare un punto di incontro sulle questioni di sicurezza internazionale. La decisione potrebbe aprire la strada a un maggiore scambio di informazioni e a un confronto più diretto tra le forze armate di Washington e Mosca.

Feb 5 (Reuters) - The U.S. military said that Washington and Moscow on Thursday agreed to reestablish high level military-to-military dialogue, following talks in Abu Dhabi, over four years after suspension. "This channel of communication was suspended in the fall of 2021, just prior to the onset of the conflict," the United States European Command said in a statement, referring to Russia's invasion of Ukraine. "The reestablishment follows meetings in the United Arab Emirates' capital between Gen. Alexus G. Grynkewich, Commander of U.S. European Command, and senior Russian and Ukrainian military officials.

