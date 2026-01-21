Durante il forum di Davos, Donald Trump ha commentato in modo scherzoso gli occhiali da sole aviator indossati da Emmanuel Macron, suscitando attenzione tra i partecipanti. La discussione ha attirato l'interesse dei media, evidenziando come anche i dettagli più semplici possano diventare oggetto di attenzione pubblica in contesti internazionali. Questo episodio rappresenta un esempio di come le interazioni tra leader possano attirare l'attenzione anche su aspetti apparentemente insignificanti.

DAVOS, Switzerland, Jan 21 (Reuters) - U.S. President Donald Trump mocked French President Emmanuel Macron on Wednesday for the aviator sunglasses he was wearing during his own speech at Davos the day before. “I watched him yesterday, with those beautiful sunglasses. What the hell happened?” Trump said, speaking to global elites at the annual World Economic Forum in the Swiss mountain resort. Macron’s office has said the choice to wear the dark, reflective sunglasses during his speech, which took place indoors, was to protect his eyes because of a burst blood vessel. Memes flourished across the internet after Macron’s speech, some praising him for sporting a “Top Gun” look as he criticised Trump over Greenland, some criticising him. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Trump mocks Macron’s sunglasses in Davos speech

Davos, le frecciate di Macron a TrumpAl World Economic Forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato le recenti decisioni di Donald Trump sui dazi commerciali, sottolineando come tali misure siano inaccettabili, soprattutto se utilizzate come strumenti di pressione sulla sovranità territoriale.

Von der Leyen e Macron alzano i toni contro Trump a DavosDurante il Forum economico mondiale di Davos, Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron hanno espresso fermezza rispetto alle dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, sottolineando l’importanza di un dialogo responsabile e rispettoso tra le nazioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

WATCH: Trump Mocks Macron’s Sunglasses, Slams Canada & Issues Historic Warnings at WEF 2026 | AC1E

Thank you for your attention to this matter In occasione del primo anno del secondo mandato di @realDonaldTrump alla @WhiteHouse il @nytimes pubblica una serie di articoli e riflessioni. Tra questi c'è quello scritto di Anthony Oliver Scott che si sofferma su x.com

Firstpost. . #FirstpostNews: Meloni Mocks Calls to Distance Italy From U.S., Quips About Attacking McDonald’s Italian Prime Minister Giorgia Meloni ridiculed suggestions that Rome should “distance” itself from the United States during her New Year press briefi - facebook.com facebook