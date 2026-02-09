Urbanistica Incontri con i cittadini

Il Comune apre i battenti ai cittadini per spiegare il nuovo Piano strutturale e operativo. Dopo l’approvazione avvenuta a gennaio, l’amministrazione ha deciso di organizzare incontri pubblici per ascoltare le opinioni e rispondere alle domande. Il vicesindaco Federico Mazzarello sottolinea che si tratta di un passo importante per coinvolgere la popolazione e chiarire i progetti che riguardano il territorio.

Il Comune avvia la fase di confronto con i cittadini su Piano strutturale e Piano operativo. "Il nuovo Piano strutturale adottato dal Consiglio comunale il 19 gennaio scorso – dice il vicesindaco Federico Mazzarello –, è il risultato di un lavoro articolato e condiviso, e adesso con questi incontri vogliamo offrire alla popolazione un’occasione di dialogo diretto con l’Amministrazione per approfondire i progetti contenuti nel Piano che interessano il nostro territorio. Per ognuna delle frazioni, e per il capoluogo, sono state individuate strategie di sviluppo specifiche, che è fondamentale portare all’attenzione di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

