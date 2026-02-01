Incontri con i cittadini organizzati dalla Cardiologia di Lugo

La Cardiologia dell’Ospedale Umberto I di Lugo ha annunciato quattro incontri aperti ai cittadini, in programma dal 9 al 15 febbraio. Durante la Settimana ‘per il tuo Cuore’, promossa dalla Fondazione Per il tuo Cuore, medici e specialisti incontreranno il pubblico nella Sala C del padiglione C, tra le 17 e le 18,30. L’obiettivo è sensibilizzare sulla salute del cuore e rispondere alle domande della gente.

Nell'ambito della Settimana 'per il tuo Cuore', che si svolgerà dal 9 febbraio al 15 febbraio promossa, come ogni anno, dalla Fondazione Per il tuo Cuore, la Cardiologia dell'Ospedale Umberto I di Lugo organizzerà 4 incontri rivolti alla popolazione, che si svoleranno nella Sala C del padiglione C dalle ore 17 alle 18,30. L'accesso è libero e non necessita di prenotazione. Queste le date e i temi degli incontri: lunedi 9 febbraio ' La fibrillazione atriale ', martedi 10 febbraio ' Lo scompenso cardiaco, mercoledi 11 ' La Cardio-Oncologia ' e venerdi 13 febbraio ' Prevenzione dei fattori di rischio modificabili: focus sulla dislipidemia '.

