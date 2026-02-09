Uomini e Donne frecciatine social tra Alessio e Rosanna? I loro gesti

Alessio Pili Stella e Rosanna Siino tornano a far parlare di sé sui social. Dopo le ultime puntate di Uomini e Donne, tra i due si sono subito accese alcune frecciatine pubblicate online. I follower osservano con attenzione i loro gesti, sospettando che tra loro ci siano ancora tensioni in corso. La fine della loro conoscenza sembra aver lasciato qualche strascico, e ora sui social sembra emergere una nuova partita di schermaglie.

Scontro social in vista tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. Dopo le ultime puntate di Uomini e Donne, in cui la loro conoscenza si è interrotta in modo brusco, alcuni loro contenuti hanno fatto drizzare le antenne ai telespettatori. Tra video con frasi taglienti, post dal significato aperto e risposte piccate ai commenti, l’impressione è che la tensione non si sia spenta con la chiusura in studio. Emanuela Codebò lascia il trono over e si sfoga sui social Uomini e Donne: la conoscenza tra Alessio e Rosanna. La frequentazione tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella è partita da una spinta chiara. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Rosanna ha deciso di mettere fine alla storia con Alessio.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Rosanna e Alessio decidono di interrompere la loro conoscenza.

