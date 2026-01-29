Uomini e Donne registrazione 28 gennaio | Rosanna chiude con Alessio

Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Rosanna ha deciso di mettere fine alla storia con Alessio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scoperta di un rapporto tra Alessio e Deborah, che ha portato Rosanna a chiudere definitivamente con lui. La registrazione si è conclusa con il distacco tra i due, lasciando tutti i presenti sorpresi.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione mercoledì 28 gennaio. Rosanna chiude con Alessio dopo aver scoperto di Deborah. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 28 gennaio. In questa puntata ancora spazio al trono over, dove vediamo Rosanna fare una scoperta inaspettata su Alessio. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la puntata si apre con Alessio e Rosanna al centro studio dopo la promessa di ricominciare fatta nella puntata precedente. I due raccontano l'uscita avvenuta lontano dalle telecamere, spiegando di aver trascorso del tempo insieme, di aver passato la notte insieme e di aver condiviso momenti molto intimi e positivi.

