Uomini e Donne | Rosanna affronta Alessio e prende una decisione quasi definitiva

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Rosanna e Alessio decidono di interrompere la loro conoscenza. Dopo alcune accuse reciproche, i due optano per prendersi una pausa, anche se non è ancora chiaro se questa sarà una scelta definitiva. Intanto, Raien cerca di capire meglio da Sara, mentre Gemma torna a parlare di Mario. La scena si fa sempre più intensa, e i protagonisti sembrano pronti a prendere decisioni importanti.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dopo accuse reciproche Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino decidono di chiudere per ora la conoscenza, mentre Raien cerca risposte da Sara e Gemma parla ancora di Mario. Oggi, venerdì 6 febbraio, è andato in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. In studio protagonisti Raien e Sara Gaudenzi, alle prese con dubbi e risposte poco convincenti, mentre Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino hanno chiuso tra accuse e polemiche. Spazio anche a Gemma Galgani, ancora al centro delle discussioni per la sua infatuazione per Mario. Trono Classico: Raien e Sara Gaudenzi: dubbi e mezze risposte Il dating show si apre con il faccia a faccia tra Raien e Sara Gaudenzi con il quale ci eravamo lasciati ieri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio ha portato una sorpresa dietro l’altra.

Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Rosanna ha deciso di mettere fine alla storia con Alessio.

