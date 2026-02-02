Nella registrazione di lunedì, Sara ha incontrato un nuovo corteggiatore, Mattia, e ha subito avuto una buona impressione. Anche se la conoscenza è ancora agli inizi, la tronista si è mostrata interessata e ha iniziato a scambiare qualche parola con lui. Nel frattempo, Gemma ha deciso di eliminare Ciro, chiudendo così una possibilità. La puntata si è aperta con le prime reazioni e i cambiamenti nel percorso dei protagonisti.

Nella registrazione del 2 febbraio, la tronista si trova subito bene con Mattia nonostante la conoscenza sia appena iniziata. Nel frattempo, la dama storica decide di interrompere la frequentazione con Ciro. Negli studi Elios, oggi 2 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. La registrazione di oggi è stata ricca di emozioni e colpi di scena: sul trono, Ciro Solimeno ha avuto modo di chiarire con alcune corteggiatrici e Sara Gaudenzi, è andata in esterna con un nuovo corteggiatore. Nel Trono Classico Elisabetta ha deciso di pretendere l'esclusiva da Sebastiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Sara ha un nuovo corteggiatore, Gemma elimina Ciro

Approfondimenti su Uomini e Donne

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani sta considerando di lasciare il programma, mentre Sara ha deciso di eliminare un corteggiatore e proseguire il percorso con un solo interesse.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Uomini e Donne

Argomenti discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 23 gennaio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne: due protagonisti si sposano! Una proposta di matrimonio lascia di stucco lo studio; Uomini e Donne anticipazioni: Sara resta sul trono, Alessio passa la notte con due dame; Uomini e Donne, anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: Sara rimane con un solo corteggiatore.

Uomini e Donne Anticipazioni nuove registrazioni: Elisabetta chiude con Sebastiano, Ciro perde due corteggiatriciScopriamo insieme cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, ecco le Anticipazioni sul trono over e il trono classico. comingsoon.it

Uomini e Donne Anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Gemma si ripropone a Mario, Sara abbandonataScopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 2 al 6 febbraio 2026 su Canale 5. comingsoon.it

Choc a Uomini e Donne: Ciro si scusa con Maria e esce dallo studio. Cosa gli è successo (VIDEO) - facebook.com facebook

Intelligenza artificiale, perché le donne sono più scettiche degli uomini Avversione al rischio ed esposizione potrebbero spiegare il divario, secondo un nuovo studio. x.com