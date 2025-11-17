Anticipazioni Uomini e Donne prima esterna di Ciro Solimeno | il nome della corteggiatrice

La prima esterna di Ciro Solimeno come tronista è stata mostrata a Uomini e Donne durante la registrazione di lunedì 17 novembre 2025. Intanto, alcune persone presenti agli studi Elios hanno svelato dettagli alla pagina Instagram @dariatvgossip. E’ emerso il nome della corteggiatrice, il suo lavoro, la sua età e un altro dettaglio importante. Di seguito tutto ciò che è emerso dal racconto del pubblico. La mamma di Martina De Ioannon contro Ciro Solimeno Uomini e Donne, chi è Alessia M.: età, città e lavoro. Dalle segnalazioni arrivate a @dariatvgossip emerge il profilo essenziale di Alessia M. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Anticipazioni Uomini e Donne, prima esterna di Ciro Solimeno: il nome della corteggiatrice

Leggi anche questi approfondimenti

Uomini e Donne, registrazione lunedì 17 Novembre 2025: una coppia lascia il trono over, un tronista si avvicina tantissimo alla scelta e...(TROVI LE ANTICIPAZIONI DETTAGLIATE NEI COMMENTI) - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni Uomini e Donne 28 ottobre: l’incontro tra Gianmarco, Ciro e Cristina. Martina rifiuta l’invito Vai su X

Anticipazioni Uomini e Donne 17 novembre: Cristiana vuole richiamare Ernesto - Le anticipazioni dalla puntata di Uomini e Donne registrata oggi 17 novembre pubblicate in anteprima da Fanpage ... fanpage.it scrive

Uomini e Donne anticipazioni: una coppia esce dal programma, prima esterna per Ciro Solimeno - Nella registrazione del 17 novembre, tra tensioni e momenti romantici, Federico si trova al centro di nuove polemiche mentre Sara discute con Jakub e Thomas prende una decisione che sorprende tutti. Da movieplayer.it

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 17 novembre 2025/ Agnese e Roberto: addio o amore in studio? - Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 17 novembre 2025: Agnese De Pasquale e Roberto ancora protagonisti. Come scrive ilsussidiario.net