Tragedia di Crans-Montana | due psicologi al Virgilio per aiutare ragazzi e insegnanti
In seguito alla tragedia di Crans-Montana, si rende necessario offrire supporto psicologico a studenti e insegnanti coinvolti. Al Virgilio di Milano, due psicologi sono stati incaricati di fornire assistenza e orientamento, contribuendo a gestire il disagio e favorire il processo di elaborazione del lutto. Questa iniziativa sottolinea l'importanza di un intervento professionale tempestivo in situazioni di crisi.
Milano, 3 gennaio 2026 – Fra i risvolti della terribile tragedia di Crans-Montana c’è, sicuramente, il nodo del sostegno psicologico ai sopravvissuti. Le istituzioni si stanno mobilitando. E lo stesso stanno facendo i centri di riferimento dei minorenni coinvolti. Alla riapertura della scuola dopo le vacanze natalizie, il 7 gennaio, "due psicologi andranno al liceo Virgilio" di Milano "per aiutare ragazzi e insegnanti a fare rete ed elaborare" quanto accaduto a Crans Montana. Nell’istituto. Fra i ragazzi che si trovavano al Le Constellation per la festa di Capodanno trasformatasi in tragedia ci sono infatti anche alcuni studenti della scuola meneghina (uno è il giovane Leonardo Bove, sedicenne calciatore della Franco Scarioni, storica società milanese). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
