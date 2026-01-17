Peracchini sindaco di La Spezia | Bisogna aiutare i ragazzi a dialogare Il futuro appartiene a loro

Peracchini, sindaco di La Spezia, sottolinea l’importanza di favorire il dialogo tra i giovani, ritenendolo fondamentale per il loro futuro. Conosciuto e vicino ai ragazzi delle scuole superiori, esprime solidarietà e invita a riflettere sulla necessità di sostenere le nuove generazioni. La sua voce si inserisce nel contesto di un impegno condiviso per creare un ambiente più aperto e inclusivo per i giovani della città.

«È un grande dolore, una grande tristezza. Io conosco quasi tutti i ragazzi che vanno alle scuole superiori. Mi scrivo con loro su Instagram»?. Con queste parole il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini è intervenuto sabato mattina alla trasmissione di Radio 24 “Amici e nemici” a proposito della morte del 19enne Abanoub Youssef, ucciso venerdì dal coetaneo Zouhair Atif che, forse per motivi di gelosia, lo ha accoltellato. L’episodio è avvenuto all’interno della scuola frequentata dai due ragazzi, ovvero l’Istituto Einaudi-Chiodo della città ligure. Qui studentesse e studenti vengono preparati a una vita lavorativa in vari settori: dalla costruzione degli yacht all’odontotecnica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

