Unicredit Orcel alza la mira Basta veti politici al risiko

Unicredit, con Orcel alla guida, sottolinea l’importanza di banche di dimensioni adeguate per tutelare i valori europei e favorire la crescita del continente. L’amministratore delegato invita i governi a evitare veto e ostacoli alle operazioni transfrontaliere, ritenendo che un quadro regolamentare più stabile sia essenziale per sostenere la prosperità europea e rafforzare il settore bancario.

Per difendere i valori europei e sostenere la prosperità del continente servono banche di dimensioni adeguate e, di conseguenza, governi disposti a non ostacolare le operazioni transfrontaliere. È questo il filo conduttore dell'intervista rilasciata dall'ad di Unicredit, Andrea Orcel, alla Börsen-Zeitung, nella quale il banchiere rilancia con forza il tema del consolidamento del settore. «Abbiamo bisogno di quattro o cinque banche veramente grandi in Europa», afferma Orcel, spiegando che senza campioni continentali il sistema creditizio dell'Unione è destinato a soccombere sotto la pressione dei grandi gruppi statunitensi, già oggi dominanti in molti segmenti chiave.

Unicredit, per il ceo Orcel oggi Commerzbank è troppo cara. A queste condizioni per noi l’operazione non funzionerebbe - Il banchiere cauto sulla scalata in un’intervista al Boersen Zeitung: la situazione potrebbe cambiare se Commerzbank raggiungesse i propri obiettivi finanziari e la valutazione convergesse verso livel ... milanofinanza.it

Unicredit, firmato l’accordo con sindacati: “punto di svolta per il settore del credito”. Ricambio generazionale con nuove assunzioni - Dopo l'accordo di Intesa SanPaolo, arriva un altro importante protocollo per il settore bancario. ildiariodellavoro.it

Unicredit, Orcel a Ft: presenza in Russia sarà “praticamente eliminata” entro il 2026 x.com

GIORGETTI SU QUESTO HA RAGIONE Se Orcel (CEO UniCredit) teneva così tanto a MPS, perché non se l’è presa nel 2021 dopo aver chiesto generose garanzie statali che giustamente Draghi (allora primo ministro) non gli aveva concesso La domanda gli - facebook.com facebook

