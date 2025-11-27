Unicredit-Banco Orcel ci mette una pietra

Tra verità e capitoli chiusi. Per sempre. Nei giorni in cui al Tesoro, dicono i bene informati, si lavora di buona lena per rispondere entro Natale alla procedura mossa contro l'Italia dall'Europa in materia di golden power (si veda Il Tempo del 25 novembre), il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel, prova a fare chiarezza una volta per tutte su quella che avrebbe potuto essere, insieme alla conquista di Mediobanca da parte di Mps, l'operazione dell'anno. Ovvero la scalata al Banco Bpm. Un potenziale deal finito sotto il tiro del governo italiano, che paletto dopo paletto ha finito per scoraggiare la banca di piazza Gae Aulenti, fino a farla desistere dai suoi propositi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Unicredit-Banco, Orcel ci mette una pietra

