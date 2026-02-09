Unicredit la sfida di Orcel è la Fase 2

Questa mattina Unicredit presenta i conti del 2025 e l’aggiornamento del piano Unlocked. Gli analisti si aspettano un nuovo esercizio record, ma anche molte incognite rimangono aperte. La sfida di Orcel continua, con ancora diverse partite da giocare per portare a casa i risultati sperati.

Un altro esercizio record, ma con molte partite ancora aperte. È questo, in sintesi, il quadro che emerge dal consensus degli analisti sui conti 2025 di Unicredit che saranno pubblicati oggi insieme all'aggiornamento del piano Unlocked. Secondo le stime raccolte, che aggregano le valutazioni di 16 broker, l'utile netto è atteso a circa 10,5 miliardi di euro, in crescita di oltre un miliardo rispetto all'anno precedente, con una traiettoria che porterebbe i profitti a sfiorare quota 12 miliardi nel 2028. I ricavi sono visti in ulteriore aumento, da 24,2 a circa 24,8 miliardi, sostenuti da una dinamica ancora favorevole del margine di interesse e, soprattutto, dal contributo delle commissioni, stimate intorno a 8,7 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Unicredit, con Orcel alla guida, sottolinea l’importanza di banche di dimensioni adeguate per tutelare i valori europei e favorire la crescita del continente.

