A prima vista, Kumma, sembrava il compagno ideale per i più piccoli: un orsetto dall’aspetto innocente, sciarpa colorata e voce amichevole. Progettato da FoloToy, azienda con sede a Singapore specializzata in giocattoli interattivi dotati di intelligenza artificiale, il peluche prometteva conversazioni educative e dialoghi finalizzati alla crescita. Ma dietro l’aspetto rassicurante, si nascondeva ben altro. Invece di parlare di nanna, amici immaginari o compiti, l’orsetto – venduto a 99 dollari – avrebbe infatti iniziato a proporre ai bambini contenuti sessuali e consigli potenzialmente pericolosi su dove trovare fiammiferi, pillole di ogni genere e coltelli. 🔗 Leggi su Open.online