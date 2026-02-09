Undici vittime sulle Alpi in 7 giorni

Negli ultimi sette giorni, undici persone hanno perso la vita sulle Alpi italiane. Dieci di queste sono morte a causa di valanghe, che si sono scatenate in diverse zone della montagna. Il Soccorso Alpino e Speleologico invita tutti alla massima prudenza, perché le condizioni della neve sono ancora molto pericolose. La situazione resta delicata e richiede attenzione da parte di chi si avventura in montagna.

