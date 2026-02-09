Undici morti sulle alpi in pochi giorni

Negli ultimi sette giorni, undici persone sono morte in montagna sulle Alpi italiane. Dieci di queste sono state uccise da valanghe, una vera e propria emergenza in queste settimane. Le condizioni della neve sono considerate estremamente pericolose, e il Soccorso Alpino e Speleologico invita tutti a fare molta attenzione se decidono di salire in quota. La situazione resta critica e i rischi sono elevati, anche per chi conosce bene queste montagne.

