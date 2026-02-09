Undici morti sulle alpi in pochi giorni
Negli ultimi sette giorni, undici persone sono morte in montagna sulle Alpi italiane. Dieci di queste sono state uccise da valanghe, una vera e propria emergenza in queste settimane. Le condizioni della neve sono considerate estremamente pericolose, e il Soccorso Alpino e Speleologico invita tutti a fare molta attenzione se decidono di salire in quota. La situazione resta critica e i rischi sono elevati, anche per chi conosce bene queste montagne.
Approfondimenti su Alpi Morti
Valanghe sulle Alpi: tre morti e diversi feriti tra Lombardia e Trentino
Tre persone sono morte e altre sono rimaste ferite tra Lombardia e Trentino a causa di valanghe.
Il sabato nero. Tre valanghe sulle Alpi. Morti quattro escursionisti
Il weekend si trasforma in tragedia sulle Alpi.
Tragedia sul Monte Rosa, morti due alpinisti
Ultime notizie su Alpi Morti
Argomenti discussi: Incidenti in montagna, 11 morti in 7 giorni. Il Soccorso alpino: Serve prudenza; In montagna 11 morti in 7 giorni, il Soccorso alpino: Troppe valanghe, studiate bene itinerari e bollettini; Caccia, un bilancio che fa discutere: 11 persone e milioni di animali morti in una stagione; Chi era Alex Farronato, lo scialpinista vicentino morto nella valanga in Marmolada.
In montagna 11 morti in 7 giorni, il Soccorso alpino: «Troppe valanghe, studiate bene itinerari e bollettini»Undici morti in montagna in sette giorni, di cui dieci a causa di valanghe. È questo il tragico bilancio degli ultimi giorni sulle Alpi italiane che porta il Soccorso alpino a lanciare ... corriereadriatico.it
Incidenti in montagna, 11 morti in 7 giorni. Il Soccorso alpino: Serve prudenzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidenti in montagna, 11 morti in 7 giorni. Il Soccorso alpino: 'Serve prudenza' ... tg24.sky.it
