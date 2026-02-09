Under the Boardwalk | un film d’animazione indirizzato ai più piccoli – Recensione

Nei pressi del lungomare del Jersey Shore, due comunità di granchi vivono sotto lo stesso sole, ma non si incontrano mai. Quelli di terra sono rustici e chiassosi, si sentono padroni del loro territorio. I loro vicini di mare, invece, sono turisti arrivati dalle acque con atteggiamenti di superiorità. La convivenza tra i due gruppi è sempre tesa e piena di piccoli scontri, tra schiamazzi e sguardi di sfida.

Nei pressi del lungomare del Jersey Shore coesistono due comunità di granchi profondamente divise: quelli di terra, autoctoni rozzi e chiassosi, orgogliosi della loro identità locale, e i loro omologhi di mare, turisti snob che arrivano ogni estate dalle acque con aria di superiorità. Armen è un timido paguro che vive con la sua famiglia nella comunità terrestre, mentre Ramona è una vivace granchia di mare in vacanza con i genitori e la sorellina, che sogna di scoprire il mondo in superficie. Quando i due si incontrano scatta l’immancabile colpo di fulmine, ma la loro attrazione reciproca scatena la disapprovazione di amici e familiari, schierati contro quella che viene vista come un’inaccettabile mescolanza tra mondi diversi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Under the Boardwalk: un film d’animazione indirizzato ai più piccoli – Recensione Approfondimenti su Jersey Shore In Your Dreams: un film d’animazione tra sogni e realtà – Recensione Tony, Shelly e la luce magica, recensione: un film d'animazione luminoso come il cuore di ogni bambino La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Jersey Shore Argomenti discussi: Netflix febbraio 2026: tutte le nuove uscite del mese dell’amore. Youghal offers all the charm of a traditional seaside town without the crowds and with plenty to see and do. Take a guided tour of the 13th-century St Mary’s Collegiate Church, enjoy a stroll along Ireland’s longest seafront boardwalk, or simply soak up the town facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.