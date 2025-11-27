In Your Dreams | un film d’animazione tra sogni e realtà – Recensione
C’è un momento, nella prima metà del film in cui il letto di Elliot prende vita e inizia a volare sopra le nuvole come un razzo imbizzarrito, mentre il ragazzino cerca disperatamente di controllarlo. È una sequenza visivamente accattivante, che richiama a grandi classici per famiglie come Pomi d’ottone e manici di scopa (1971) e altri, d’animazione e non. E proprio questo è l’esempio perfetto per classificare In Your Dreams – Continua a sognare, nuovo originale Netflix sì gradevole ma che paga la sua evidente essenza derivativa. La storia segue Stevie, un’allegra dodicenne che si trova a dover affrontare la potenziale separazione dei genitori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondisci con queste news
MES Events. Auni · Twinkling Lights (Reimagined). Where your dreams come true Affidaci il tuo giorno speciale: prenota ora il tuo matrimonio con MES Events #mes_events #SicilyWedding #WeddingPlannerSicilia #weddingplanner #DestinationWedding - facebook.com Vai su Facebook
In Your Dreams: un film d’animazione tra sogni e realtà – Recensione - In Your Dreams: un film d'animazione tra sogni e realtà - Da superguidatv.it
In Your Dreams – Continua a sognare: guida al cast vocale e ai personaggi del film Netflix - In Your Dreams – Continua a sognare è il nuovo film animato di Netflix previsto per l’autunno 2025 e diretto da Alex Woo ... Si legge su cinematographe.it
In Your Dreams: recensione del film animato Netflix - La recensione di In Your Dreams, il film d'animazione Netflix con una grafica in stile Pixar e un'anima personalissima e magica ... Lo riporta cinematographe.it