© Movieplayer.it - Tony, Shelly e la luce magica, recensione: un film d'animazione luminoso come il cuore di ogni bambino

Filip Pošiva? propone un lungometraggio ispirato dai grandi maestri, mostrando la luce racchiusa nei più giovani. Al cinema con Wanted. C'è poco da fare: la stop-motion al cinema ha una marcia in più. Stiamo parlando dell'animazione a passo uno, girata coi pupazzetti a 24 fotogrammi e micro-movimenti al secondo. Una tecnica sicuramente dispendiosa, ma che ripaga in termini artistici e di resa sul pubblico. Tra i film animati più amati della storia figurano proprio molti titoli che l'hanno utilizzata. Ora alla lista aggiungiamo Tony, Shelly e la luce magica di Filip Pošiva?, nelle sale italiane con Wanted Cinema, dopo i premi all'Annecy International Animation Film Festival e l'anteprima a Giffoni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

