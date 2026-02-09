Una vergogna così non va | l’odissea dei visitatori di Cortina senza biglietto tra parcheggi vuoti e bus che non arriva mai

I visitatori di Cortina si ritrovano a camminare senza biglietto, tra parcheggi vuoti e bus che non arrivano mai. Le strade sono deserte, e le persone si chiedono cosa stia succedendo. I controllori, infreddoliti e senza l’abbigliamento giusto, stanno lì senza fare nulla. È una scena che fa arrabbiare, e molti gridano: “Una vergogna, così non va”.

Parcheggi desolatamente vuoti a Longarone, con i controllori infreddoliti, che non hanno ancora ricevuto l’abbigliamento da montagna, disoccupati mentre vigilano sul nulla. La stazione ferroviaria di Calalzo praticamente deserta, dove i treni arrivano con il contagocce, a distanza di un’ora uno dall’altro, portando a bordo poche decine di viaggiatori. Il check-point di San Vito di Cadore, inesorabile posto di blocco dove i pullman dell’organizzazione passano beffardi a decine, con soltanto un pugno di posti occupati, mentre i turisti restano in attesa del bus pubblico della linea 30, che non arriva mai, e quando passa davanti alla fermata non si ferma, perché strapieno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

