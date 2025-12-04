Salgono sul bus senza biglietto poi creano tensione tra i passeggeri

Sono saliti a bordo di un autobus senza biglietto e, alla richiesta dell’autista di scendere dal mezzo, si sono rifiutati. Il fatto è successo in piazza Domenicani di Bolzano nella notte tra il 2 e il 3 dicembre e i protagonisti di questa vicenda sono due cittadini peruviani, un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Salgono sul bus senza biglietto, poi creano tensione tra i passeggeri

