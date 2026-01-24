Il trend Come cucinavo nel prime | la sfida TikTok che sta mettendo in crisi vip e sportivi e un po’ anche noi

Il trend “Come cucinavo nel prime” su TikTok sta attirando l’attenzione di vip, sportivi e utenti comuni. Questa sfida, attraverso video sinceri e spontanei, mette in discussione l’immagine pubblica di figure note, mostrando un lato più autentico e quotidiano. Un fenomeno che, pur divertente, invita a riflettere sul rapporto tra celebrità e fan, e sulla trasparenza dei personaggi pubblici nel mondo digitale.

TikTok ha dato vita a un nuovo fenomeno virale che sta facendo discutere e che getta una luce inedita sul rapporto tra vip e fan. Si chiama " come cucinavo nel prime " ed è un trend che sta mettendo in imbarazzo diversi personaggi pubblici italiani, tra cui cantanti, calciatori e attori. Ma cosa significa esattamente questa espressione apparentemente criptica e perché sta generando così tanto clamore? Utenti comuni, prevalentemente donne, pubblicano video accompagnati dalla canzone Mojabi Ghost di Tainy e Bad Bunny, mostrando una sequenza di tre immagini. Nella prima appare la scritta " Gli dissi che non sapevo cucinare più come prima", nella seconda " Mi chiese se fossi uno chef ", mentre nella terza viene svelato il pezzo forte: lo screenshot di una conversazione privata con un personaggio famoso.

