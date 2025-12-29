Pioggia di medaglie per l’Accademia Karate
L’Accademia Karate ha concluso il 2025 con un risultato significativo al Trofeo Toscana Giovanissimi di Empoli. La squadra, composta da giovani atleti delle categorie preagonistiche, ha ottenuto un totale di 34 medaglie, tra cui 22 ori, 7 argenti e 5 bronzi, assicurandosi il primo posto nella classifica generale. Questo risultato testimonia l’impegno e la crescita delle giovani promesse del karate toscano.
di Matteo Marzotti Una pioggia di medaglie ha chiuso il 2025 dell’ Accademia Karate, assoluta protagonista del Trofeo Toscana Giovanissimi di Empoli rivolto alle categorie preagonistiche dall’Under 6 all’Under 12 dove ha conquistato ventidue ori, sette argenti e cinque bronzi che sono valsi il primo posto nella classifica generale. Le bambine e i bambini guidati dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini hanno dimostrato preparazione in tutte le diverse prove tra percorsi motori, giochi tecnici e combattimenti, riuscendo a monopolizzare il podio in più categorie e a trovare consacrazione come miglior gruppo giovanile dell’intera regione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
