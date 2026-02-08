Anna Pettinelli si apre a Verissimo e rivela di essere stata molestata da un uomo potente. La conduttrice parla senza filtri di un episodio che ha segnato la sua vita, rompendo il silenzio su una vicenda difficile.

Anna Pettinelli si racconta a Verissimo con grande sincerità e ricorda un episodio doloroso del suo passato. Nello studio di Silvia Toffanin, la professoressa di Amici ha parlato della sua carriera, lunga 50 anni, e del traguarda dei 70 anni che si fa sempre più vicino. Nel fare un bilancio della sua vita Anna ha svelato di non essere stata fortunata in amore e di aver affrontato, all’inizio del suo percorso in radio, un momento particolarmente traumatico che l’ha inevitabilmente segnata. La confessione dolorosa di Anna Pettinelli. “Avevo 20 anni – ha confessato a Silvia Toffanin – e venivo da un paio di anni di radio private e libere, mi sono avvicinata a una realtà seria. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anna Pettinelli a Verissimo: “Sono stata molestata da un uomo potente”

Durante la prima puntata di Amici 25, Flavia è stata eliminata da Anna Pettinelli durante la gara cover.

