Anna Pettinelli molestata da un uomo molto potente il racconto | Il senso di ribrezzo c' è ancora

Anna Pettinelli racconta di aver subito molestie a vent’anni da un uomo molto potente. La speaker radiofonica parla del senso di ribrezzo che prova ancora oggi, molti anni dopo l’accaduto, e ricorda quel momento come un episodio difficile da dimenticare.

Anna Pettinelli aveva 20 anni e dalle radio locali si accingeva a fare uno dei salti più importanti della sua carriera. Chiamata per un colloquio di lavoro per condurre un programma, si è ritrovata vittima di molestie da parte di un uomo potente. Inizia così il racconto della speaker radiofonica che, per la prima volta, ha aperto una ferita sepolta da 50 anni. Anna Pettinelli e il racconto a Verissimo delle molestie subite Nella puntata dell'8 febbraio di Verissimo, Anna Pettinelli ha rivelato di essere stata molestata a 20 anni. L'incubo è iniziato nell'ufficio di un "funzionario", "uomo potente" dal quale era stata invitata per un colloquio di lavoro.

Anna Pettinelli si apre a Verissimo e rivela di essere stata molestata da un uomo potente.

