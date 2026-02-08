Anna Pettinelli molestata da un uomo molto potente il racconto | Il senso di ribrezzo c' è ancora
Anna Pettinelli racconta di aver subito molestie a vent’anni da un uomo molto potente. La speaker radiofonica parla del senso di ribrezzo che prova ancora oggi, molti anni dopo l’accaduto, e ricorda quel momento come un episodio difficile da dimenticare.
Anna Pettinelli aveva 20 anni e dalle radio locali si accingeva a fare uno dei salti più importanti della sua carriera. Chiamata per un colloquio di lavoro per condurre un programma, si è ritrovata vittima di molestie da parte di un uomo potente. Inizia così il racconto della speaker radiofonica che, per la prima volta, ha aperto una ferita sepolta da 50 anni. Anna Pettinelli e il racconto a Verissimo delle molestie subite Nella puntata dell’8 febbraio di Verissimo, Anna Pettinelli ha rivelato di essere stata molestata a 20 anni. L’incubo è iniziato nell’ufficio di un “funzionario”, “uomo potente” dal quale era stata invitata per un colloquio di lavoro. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Anna Pettinelli
Anna Pettinelli a Verissimo: “Sono stata molestata da un uomo potente”
Anna Pettinelli si apre a Verissimo e rivela di essere stata molestata da un uomo potente.
Anna Maria Lorusso: «Con l’Intelligenza Artificiale l’uomo è più potente: il corpo femminile è l’orizzonte ideale dei desideri distorti»
Ultime notizie su Anna Pettinelli
Argomenti discussi: Amici 25, come ha reagito Maria Rosaria all'eliminazione: lacrime e gelo con Riccardo; Amici 25, novità nella prossima puntata: sei allievi 'in panchina' e gare più brevi; Uomini e donne, anticipazioni su Gemma: nuovi rifiuti, lacrime e malore in studio; Uomini e donne, riprese 2 febbraio: Gemma e Sabrina single, Sebastiano delude Elisabetta.
Anna Pettinelli: «A 20 anni sono stata molestata da un uomo potente. Mi disse che non avrei fatto carriera»Anna Pettinelli è ospite della puntata di Verissimo di oggi, domenica 8 aprile, in onda alle 5.30 su Canale 5. Ecco tutto ... msn.com
Anna Pettinelli confessa: «A 20 anni sono stata molestata da un uomo potente. Provo ancora un senso di schifo»Docente da anni nella scuola di Amici di Maria De Filippi e conduttrice radiofonica, Anna Pettinelli è ormai un volto noto della ... msn.com
Iniziamo questa puntata con una donna forte, un’insegnante della scuola di #Amici25: a #Verissimo Anna Pettinelli facebook
Elena ha chiesto di parlare con la sua professoressa Anna Pettinelli #Amici25 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.