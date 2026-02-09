Una nuova Cremonese Nicola con i rinforzi | Energia per salvarci

La Cremonese torna a ruggire con Nicola in panchina e nuovi acquisti. Dopo due mesi di digiuno di vittorie in campionato, i giocatori cercano di ripartire con più energia. L’ultimo successo contro l’Atalanta a Bergamo risale a 37 anni fa, ma questa volta i tifosi sperano di invertire il trend. La squadra si allena con determinazione, convinta di poter uscire dalla crisi.

Il successo in campionato manca da due mesi, quello contro l’Atalanta a Bergamo addirittura da 37 anni. In un momento già complicato, tra risultati che non arrivano, un attacco completamente inceppato e le diretti rivali inseguitrici andate quasi tutte a punti nella giornata in corso, anche la cabala non va a favore della Cremonese. I grigiorossi, stasera ore 18.30, fanno visita all’ Atalanta lanciatissima dopo il successo in Coppa Italia contro la Juventus. Un derby lombardo dunque durissimo, ma all’interno del quale la squadra di Nicola deve provare a conquistare punti salvezza, che appaiono sempre più necessari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Alla vigilia della partita contro l’Atalanta, Davide Nicola si presenta in conferenza stampa e parla dei nuovi acquisti.

Giannitti, direttore sportivo, commenta la recente partita dell'Inter, evidenziando come con Palladino la Cremonese abbia cambiato marcia, mentre con Nicola ha mostrato un diverso approccio.

Nicola carica la Cremonese: «Pronti a dare il massimo. Pazienza, sorriso, entusiasmo»Il tecnico grigiorosso presenta la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta come uno step di crescita dopo la chiusura del mercato ... laprovinciacr.it

Cremonese, è fatta per Youssef Maleh: attesa per le visite medicheLa Cremonese ha individuato in Youssef Maleh il rinforzo giusto per il centrocampo. Il classe ‘98 arriva dal Lecce ... cremonaoggi.it

