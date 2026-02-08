Conferenza stampa Nicola alla vigilia di Atalanta Cremonese | Ecco cosa penso dei nuovi acquisti Abbiamo accumulato voglia e energia risolveremo così il ‘problema’ gol

Alla vigilia della partita contro l’Atalanta, Davide Nicola si presenta in conferenza stampa e parla dei nuovi acquisti. Il tecnico dei grigiorossi si dice determinato: «Abbiamo accumulato voglia ed energia, risolveremo così il problema dei gol». Nicola si mostra fiducioso e pronto a giocarsi le sue carte, in vista della sfida della 24ª giornata di Serie A.

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il tecnico della Cremonese Nicola non si nasconde e chiede di trovare soluzioni.

