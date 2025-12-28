Giannitti avverte i nerazzurri | Con Palladino hanno cambiato marcia ma la Cremonese con Nicola…

Giannitti, direttore sportivo, commenta la recente partita dell'Inter, evidenziando come con Palladino la Cremonese abbia cambiato marcia, mentre con Nicola ha mostrato un diverso approccio. Nel suo intervento analizza le sfide di Bergamo e si concentra anche sulle prospettive contro il Napoli, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale delle squadre coinvolte.

Inter News 24 Giannitti, noto direttore sportivo, ha analizzato la sfida di Bergamo e guarda anche a Napoli Cremonese: le parole. Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Marco Giannitti, direttore sportivo, ha offerto la sua lettura sulla sfida di questa sera tra Atalanta e Inter, soffermandosi sul momento delle due squadre e sull’impatto del nuovo allenatore nerazzurro di Bergamo. Secondo Giannitti, l’arrivo di Raffaele Palladino ha inciso in maniera evidente sul rendimento dell’Atalanta: «Con Palladino l’Atalanta ha cambiato marcia. Per l’Inter quella di oggi è una partita molto importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

