A marzo 2026 si terranno i SAG Awards, i premi del sindacato degli attori che riconoscono eccellenze nel cinema e nella televisione. Ecco una panoramica delle nomination, con protagonisti di film come

A marzo verranno consegnati i premi assegnati dal sindacato degli attori, ecco tutti gli interpreti in corsa per la vittoria nelle categorie cinematografiche e televisive. Le nomination dei SAG Awards 2026 sono state annunciate e tra gli attori in corsa per ottenere i prestigiosi premi ci sono i protagonisti di film apprezzati come Una battaglia dopo l'altra, ma anche di The Studio, la serie comedy che ha conquistato il pubblico e la critica nel 2025. Le votazioni si svolgeranno fino al 27 febbraio, mentre la cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta su Netflix l'1 marzo. La corsa ai premi assegnati dagli attori I SAG Awards, assegnati in base alle votazioni degli attori iscritti al sindacato, sono composti da 15 categorie, sei dedicate ai progetti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le star di Una battaglia dopo l'altra e The Studio tra le nomination ai SAG Awards 2026

Leggi anche: Una battaglia dopo l'altra domina le nomination ai Gotham Awards, ma Leonardo DiCaprio viene snobbato

Leggi anche: Critics choice awards 2026 nomination per i peccatori e una battaglia dopo l altra

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attrice, cantante, mamma, futura chef: è la star di Una battaglia dopo l'altra; Leonardo DiCaprio è preoccupato per il futuro del cinema; Leonardo DiCaprio assente ai Palm Springs Awards per colpa del raid di Trump in Venezuela; Leonardo DiCaprio spiega perché non dirigerà mai un film: tutta 'colpa' di Martin Scorsese.

Le star di Una battaglia dopo l'altra e The Studio tra le nomination ai SAG Awards 2026 - A marzo verranno consegnati i premi assegnati dal sindacato degli attori, ecco tutti gli interpreti in corsa per la vittoria nelle categorie cinematografiche e televisive. movieplayer.it

'Una battaglia dopo l'altra' domina le candidature del Sag Awards - Aftra, che ha appena annunciato le candidature per la 30/a edizione dei suoi premi, da quest'anno rinom ... msn.com