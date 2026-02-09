La campionessa cinese, nata negli Stati Uniti, si conferma tra le atlete più pagate al mondo. È la quarta al mondo per guadagni e l’unica a aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle. La sua storia di successo si intreccia con quella di altre regine dei trick, tutte protagoniste di uno sport che combina talento e rischio.

Le regine dei trick stanno conquistando Livigno. Arrivate da tutto il mondo per mettere in mostra il loro talento sulla neve, le più celebri e vincenti atlete dello snowboard freestyle e dello sci freestyle stanno portando a Milano Cortina il loro stile inconfondibile, specchio di specialità sportive che richiedono – oltre al talento e alla preparazione tecnica – anche uno sforzo creativo. Lo fanno a modo loro, mettendo in mostra sul palcoscenico più ambito al mondo personalità uniche e storie completamente differenti tra loro, in uno show riservato alle superstar. Gli occhi di tutta Livigno sono puntati su Eileen Gu, l’unica atleta nella storia ad aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle nella stessa Olimpiade – a Pechino 2022 – dove ha esordito a soli diciotto anni vincendo la medaglia d’oro nel big air e nell’halfpipe e la medaglia d’argento nello slopestyle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modella, milionaria, star dello sci freestyle: tutto su Eilleen Gu e le altre regine dei trick

Approfondimenti su Eilleen Gu

La campionessa cinese Eilleen Gu, nata negli Stati Uniti, sta facendo parlare di sé in tutto il mondo.

A Laax, durante la sesta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026, Ailing Gu si è distinta nelle qualificazioni dello slopestyle, dominando con efficacia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ora che Nicola Peltz e Brooklyn Beckham sono al centro del gossip emergono sempre nuovi dettagli sulla vita della modella, ma non è certo se si tratti di verità o pura finzione facebook