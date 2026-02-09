La campionessa cinese, nata negli Stati Uniti, conquista il mondo dello sci freestyle e la moda. È considerata una delle atlete più pagate, con un patrimonio che la pone tra le prime al mondo. In più di una occasione ha mostrato di saper unire sport e stile, diventando una vera regina dei trick.

Le regine dei trick stanno conquistando Livigno. Arrivate da tutto il mondo per mettere in mostra il loro talento sulla neve, le più celebri e vincenti atlete dello snowboard freestyle e dello sci freestyle stanno portando a Milano Cortina il loro stile inconfondibile, specchio di specialità sportive che richiedono – oltre al talento e alla preparazione tecnica – anche uno sforzo creativo. Lo fanno a modo loro, mettendo in mostra sul palcoscenico più ambito al mondo personalità uniche e storie completamente differenti tra loro, in uno show riservato alle superstar. Gli occhi di tutta Livigno sono puntati su Eileen Gu, l’unica atleta nella storia ad aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle nella stessa Olimpiade – a Pechino 2022 – dove ha esordito a soli diciotto anni vincendo la medaglia d’oro nel big air e nell’halfpipe e la medaglia d’argento nello slopestyle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Star dello sci freestyle, modella e milionaria: tutto su Eileen Gu e le altre regine dei trick

Approfondimenti su Eileen Gu

La campionessa cinese, nata negli Stati Uniti, si conferma tra le atlete più pagate al mondo.

La campionessa cinese Eilleen Gu, nata negli Stati Uniti, sta facendo parlare di sé in tutto il mondo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Eileen Gu

Argomenti discussi: Livigno ospita snowboard e sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Intervista con Luca Moretti, presidente di Livigno Next; Eileen Gu, la Principessa della Neve tra passerelle e freestyle: chi è la star di Milano Cortina; Miro Tabanelli, il super talento dello sci freestyle tra i favoriti del Big Air: Olimpiadi in casa? Proverò a dare il meglio; Mikaël Kingsbury, il re delle moguls | Tutte le stelle di Milano Cortina 2026 • Sci freestyle.

Modella, milionaria, star dello sci freestyle: tutto su Eilleen Gu e le altre regine dei trickLa campionessa cinese, nata negli Stati Uniti, è la quarta atleta più pagata al mondo e l’unica ad aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle. Ma oltre allo sport ... msn.com

Sci freestyle spiegato: origine di hot dog e fascino olimpico spettacolareSci freestyle alle Olimpiadi Milano-Cortina: perché si chiama hot dogAlle Olimpiadi Milano–Cortina 2026 lo sci freestyle sarà tra le discipline più ... assodigitale.it

La superstar cinese dello sci freestyle, nata e cresciuta a San Francisco, è molto più di una campionessa: è un simbolo sospeso due mondi, tra sport e geopolitica. La sua storia racconta le ambizioni globali di Pechino facebook

La superstar cinese dello sci freestyle, nata e cresciuta a San Francisco, è molto più di una campionessa: è un simbolo sospeso due mondi, tra sport e geopolitica. La sua storia racconta le ambizioni globali di Pechino x.com